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Сегодня, 13:33

В Греции заявили, что процесс адаптации Чалова в ПАОК проходит медленно

Константин Белов
Корреспондент
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Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, поделился с «СЭ» мнением об игре российского нападающего Федора Чалова за команду.

«Чалов продолжает адаптироваться в ПАОКе, но этот процесс проходит медленно. Он еще не в лучшей форме. Главный тренер команды Рэзван Луческу недавно сказал, что недоволен действиями своих нападающих», — сказал Петротос «СЭ».
Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА в прошедшее трансферное окно. 26-летний нападающий провел 11 матчей за греческий клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК

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