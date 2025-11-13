В ПАОК опровергли новость, что готовы отпустить Чалова в другой клуб

13 ноября, 14:28
В пресс-службе ПАОК ответили на вопрос «СЭ» о возможном уходе нападающего Федора Чалова из клуба в зимнее трансферное окно.
Ранее «Mash на спорт» сообщал, что греческий клуб готов отпустить 27-летнего игрока.
«Информация, что ПАОК не рассчитывает на Федора Чалова и готов отпустить его зимой, не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Контракт Чалов с ПАОК рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
DemolisherAjax
Были бы готовы отпустить,просто полено никому не нужно :) Покоритель Европы :)
14.11.2025
Valekka
Классный нап с чутьём,но сначала полоса с аномальным отказом мяча в ворота попадать,потом нежелание ЦСКА его в Швейцарии оставить.И на ягодку-тупой Федул,который заставлял его и за себя пахать и за Зэ,при этом фактически делая работу бокс-ту-бокс.Загнал парня!! В ПАОКЕ больше упор на кружева при входе в штрафную,а стихия Феди-момент и моментальный удар.При этом партнёры умудрились запороть с Апреля 37!!!!! голевых паса Феди!!
13.11.2025
100% Информация//
_Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
13.11.2025
ValeraK
Соглашусь. Бердыев 6-7 лет назад отзывался о Чалове, как о самом умном игроке в РПЛ...
13.11.2025
RSMsouth
Чалов переходит в Ростов , грек уже вписал его в команду Федотова
13.11.2025
Millwall82
хоккеисты по такой *логике* иноагенты и нац.предатели? То-то тут надрачивают на старого Овечкина, нет что бы играл за родное Динамо за МРОТ. Не хочет) спортсмены и должны стремится к более высоком уровню, в условиях изоляции практически нулевые шансы себя реализовать в профессии. Потому такой вал и смены гражданства например.
13.11.2025
Pol Pol
А кто это ?
13.11.2025
knight templar
Забил всего 3 гола и сделал 1 результативную передачу - это нападающий?
13.11.2025
Valekka
Вот есть такие классные,но невезучие игроки,как Федя!!
13.11.2025
hant64
Всё понятно - Чалый/Вялый попал в рабство, на галеры)).
13.11.2025
Millwall82
Мага Оздоев и забивает и отдает, полузащитник оборонительного плана, этот что-то совсем плох. Ну он и в ЦСКА так себе играл последние сезоны, мягко скажем.
13.11.2025
Millwall82
Ростов? Чалов видимо закончил карьеру после матчей с Реалом.
13.11.2025
Андрей
дерево можно отпустить куда угодно даже с доплатой
13.11.2025
AZ
Поиграть в Европе стремится далеко не любой футболист - это раз А уезжать в Европу можно по разному. Можно, как, например, Головин или даже Захарян с Сафоновым - нормально, до последнего на максимуме играя за свой родной клуб. А можно как Чалов, который "отпустите меня в Гималаи, отпустите меня насовсем"))). Ну и уровень футбола в Греции тот еще))) Потому и беженец.
13.11.2025
Slim Tallers
И почему это он беженец?! Поиграть в Европе стремится любой футболист. Даже коммуно-фашист Бубнов и тот ездил во французский клуб толи 2-го,толи 3-го дивизиона. Другое дело,уровень футбола в России низкий,и игроки маловостребованны.
13.11.2025
Деп Б.Охта
Интересно, в Греции капусту квасят? Чалова вот квасят.
13.11.2025
Victor
Сафонова из ПСЖ тоже не отпустят
13.11.2025
AZ
Очередной "беженец в Европу" не знает, как из нее выбраться без потери лица)))
13.11.2025
ЗГ из БАНИ
Еще б!Такой нап самим нужон!)
13.11.2025
Реалист-правдоруб
Отпустить готовы, другой клуб не готов
13.11.2025