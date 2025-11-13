Видео
13 ноября, 14:28

В ПАОК опровергли новость, что готовы отпустить Чалова в другой клуб

Константин Белов
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото ФК ПАОК

В пресс-службе ПАОК ответили на вопрос «СЭ» о возможном уходе нападающего Федора Чалова из клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее «Mash на спорт» сообщал, что греческий клуб готов отпустить 27-летнего игрока.

«Информация, что ПАОК не рассчитывает на Федора Чалова и готов отпустить его зимой, не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Контракт Чалов с ПАОК рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

21

  • DemolisherAjax

    Были бы готовы отпустить,просто полено никому не нужно :) Покоритель Европы :)

    14.11.2025

  • Valekka

    Классный нап с чутьём,но сначала полоса с аномальным отказом мяча в ворота попадать,потом нежелание ЦСКА его в Швейцарии оставить.И на ягодку-тупой Федул,который заставлял его и за себя пахать и за Зэ,при этом фактически делая работу бокс-ту-бокс.Загнал парня!! В ПАОКЕ больше упор на кружева при входе в штрафную,а стихия Феди-момент и моментальный удар.При этом партнёры умудрились запороть с Апреля 37!!!!! голевых паса Феди!!

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    13.11.2025

  • ValeraK

    Соглашусь. Бердыев 6-7 лет назад отзывался о Чалове, как о самом умном игроке в РПЛ...

    13.11.2025

  • RSMsouth

    Чалов переходит в Ростов , грек уже вписал его в команду Федотова

    13.11.2025

  • Millwall82

    хоккеисты по такой *логике* иноагенты и нац.предатели? То-то тут надрачивают на старого Овечкина, нет что бы играл за родное Динамо за МРОТ. Не хочет) спортсмены и должны стремится к более высоком уровню, в условиях изоляции практически нулевые шансы себя реализовать в профессии. Потому такой вал и смены гражданства например.

    13.11.2025

  • Pol Pol

    А кто это ?

    13.11.2025

  • knight templar

    Забил всего 3 гола и сделал 1 результативную передачу - это нападающий?

    13.11.2025

  • Valekka

    Вот есть такие классные,но невезучие игроки,как Федя!!

    13.11.2025

  • hant64

    Всё понятно - Чалый/Вялый попал в рабство, на галеры)).

    13.11.2025

  • Millwall82

    Мага Оздоев и забивает и отдает, полузащитник оборонительного плана, этот что-то совсем плох. Ну он и в ЦСКА так себе играл последние сезоны, мягко скажем.

    13.11.2025

  • Millwall82

    Ростов? Чалов видимо закончил карьеру после матчей с Реалом.

    13.11.2025

  • Андрей

    дерево можно отпустить куда угодно даже с доплатой

    13.11.2025

  • AZ

    Поиграть в Европе стремится далеко не любой футболист - это раз А уезжать в Европу можно по разному. Можно, как, например, Головин или даже Захарян с Сафоновым - нормально, до последнего на максимуме играя за свой родной клуб. А можно как Чалов, который "отпустите меня в Гималаи, отпустите меня насовсем"))). Ну и уровень футбола в Греции тот еще))) Потому и беженец.

    13.11.2025

  • Slim Tallers

    И почему это он беженец?! Поиграть в Европе стремится любой футболист. Даже коммуно-фашист Бубнов и тот ездил во французский клуб толи 2-го,толи 3-го дивизиона. Другое дело,уровень футбола в России низкий,и игроки маловостребованны.

    13.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Интересно, в Греции капусту квасят? Чалова вот квасят.

    13.11.2025

  • Victor

    Сафонова из ПСЖ тоже не отпустят

    13.11.2025

  • AZ

    Очередной "беженец в Европу" не знает, как из нее выбраться без потери лица)))

    13.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Еще б!Такой нап самим нужон!)

    13.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Отпустить готовы, другой клуб не готов

    13.11.2025

    Федор Чалов
    ФК ПАОК
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
