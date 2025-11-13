В ПАОК опровергли новость, что готовы отпустить Чалова в другой клуб

В пресс-службе ПАОК ответили на вопрос «СЭ» о возможном уходе нападающего Федора Чалова из клуба в зимнее трансферное окно. Ранее «Mash на спорт» сообщал, что греческий клуб готов отпустить 27-летнего игрока. «Информация, что ПАОК не рассчитывает на Федора Чалова и готов отпустить его зимой, не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба. Контракт Чалов с ПАОК рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

DemolisherAjax Были бы готовы отпустить,просто полено никому не нужно :) Покоритель Европы :) 14.11.2025

Valekka Классный нап с чутьём,но сначала полоса с аномальным отказом мяча в ворота попадать,потом нежелание ЦСКА его в Швейцарии оставить.И на ягодку-тупой Федул,который заставлял его и за себя пахать и за Зэ,при этом фактически делая работу бокс-ту-бокс.Загнал парня!! В ПАОКЕ больше упор на кружева при входе в штрафную,а стихия Феди-момент и моментальный удар.При этом партнёры умудрились запороть с Апреля 37!!!!! голевых паса Феди!! 13.11.2025

ValeraK Соглашусь. Бердыев 6-7 лет назад отзывался о Чалове, как о самом умном игроке в РПЛ... 13.11.2025

RSMsouth Чалов переходит в Ростов , грек уже вписал его в команду Федотова 13.11.2025

Millwall82 хоккеисты по такой *логике* иноагенты и нац.предатели? То-то тут надрачивают на старого Овечкина, нет что бы играл за родное Динамо за МРОТ. Не хочет) спортсмены и должны стремится к более высоком уровню, в условиях изоляции практически нулевые шансы себя реализовать в профессии. Потому такой вал и смены гражданства например. 13.11.2025

Pol Pol А кто это ? 13.11.2025

knight templar Забил всего 3 гола и сделал 1 результативную передачу - это нападающий? 13.11.2025

Valekka Вот есть такие классные,но невезучие игроки,как Федя!! 13.11.2025

hant64 Всё понятно - Чалый/Вялый попал в рабство, на галеры)). 13.11.2025

Millwall82 Мага Оздоев и забивает и отдает, полузащитник оборонительного плана, этот что-то совсем плох. Ну он и в ЦСКА так себе играл последние сезоны, мягко скажем. 13.11.2025

Millwall82 Ростов? Чалов видимо закончил карьеру после матчей с Реалом. 13.11.2025

Андрей дерево можно отпустить куда угодно даже с доплатой 13.11.2025

AZ Поиграть в Европе стремится далеко не любой футболист - это раз А уезжать в Европу можно по разному. Можно, как, например, Головин или даже Захарян с Сафоновым - нормально, до последнего на максимуме играя за свой родной клуб. А можно как Чалов, который "отпустите меня в Гималаи, отпустите меня насовсем"))). Ну и уровень футбола в Греции тот еще))) Потому и беженец. 13.11.2025

Slim Tallers И почему это он беженец?! Поиграть в Европе стремится любой футболист. Даже коммуно-фашист Бубнов и тот ездил во французский клуб толи 2-го,толи 3-го дивизиона. Другое дело,уровень футбола в России низкий,и игроки маловостребованны. 13.11.2025

Деп Б.Охта Интересно, в Греции капусту квасят? Чалова вот квасят. 13.11.2025

Victor Сафонова из ПСЖ тоже не отпустят 13.11.2025

AZ Очередной "беженец в Европу" не знает, как из нее выбраться без потери лица))) 13.11.2025

ЗГ из БАНИ Еще б!Такой нап самим нужон!) 13.11.2025