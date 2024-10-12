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Лодыгин — о смерти одноклубникам Болдока: «В такое время слова излишни»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин выразил соболезнования в связи со смертью одноклубника Джорджа Болдока.

«Мы все действительно опустошены и шокированы! Наш Джордж, наш товарищ по команде, наш друг, был и остается нашей семьей... А когда теряется член семьи, не хватает части — она будет потеряна навсегда. В такое время слова излишни... Нет слов, чтобы описать нашу боль от утраты брата. Наш Джордж, счастливого пути... Ты будешь жить вечно в наших сердцах...» — написал Лодыгин на своей странице в социальной сети.

9 октября 31-летний грек, который летом прешел в «Панатинаикос» из «Шеффилд Юнайтед», был обнаружен мертвым в бассейне у себя дома.

Джордж Болдок. Одноклубник Лодыгина найден мертвым в бассейне. Еще весной он играл в АПЛ

Юрий Лодыгин
Футбол
ФК Панатинаикос

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