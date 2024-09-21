Наконец-то Чалов забил за ПАОК! Дебютный гол получился комичным

Российский форвард впервые забил в восьмом матче за клуб.

Как он з абил

Российский нападающий Федор Чалов открыл счет своим голам за ПАОК. В матче 5-го тура чемпионата Греции против «Волоса» форвард установил окончательный счет на 89-й минуте — 4:1 в пользу ПАОКа. Для Чалова это был восьмой матч за новый клуб, куда он перешел минувшим летом.

Первый гол 26-летнего россиянина в Греции получился курьезным. Чалов вышел на замену в середине второго тайма, когда на табло горели цифры 3:1, а в конце основного времени он установил окончательный счет. Голкипер «Волоса» Даниэль Ковач пытался выбить мяч с рук, но ему мешал Чалов: вратарь даже подтолкнул Федора, рассчитывая, что он отступит. Однако нападающий ПАОКа не отходил от Ковача, и тогда венгр совершил вынос — мяч попал в отставленную Чаловым ногу и приземлился за линию ворот. Кипер попытался доказать арбитру, что был фол, но в ответ лишь получил желтую карточку.

Как играет Чалов

Федор перебрался в Грецию в начале августа: по данным Transfermarkt, за трансфер ПАОК заплатил ЦСКА 3 миллиона евро. За это время Чалов успел провести восемь матчей за новую команду — пять в чемпионате Греции и еще три в отборочных раундах еврокубков. Чтобы забить первый мяч, Федору в общей сложности понадобилось провести на поле в черно-белой футболке около 400 минут. Это первое результативное действие нападающего за ПАОК.

Отметим, что Чалов в минувшем туре потерял место в основе. До этого Федор в четырех матчах чемпионата подряд выходил в стартовом составе, а сейчас появился на поле лишь по ходу второго тайма. Зато забил.

Чалов мог впервые отличиться за ПАОК гораздо раньше: 22 августа в квалификации Лиги Европы с «Шэмрок Роверс» (4:0). В добавленное время Федор не реализовал пенальти.

Фото Global Look Press

Как играют ПАОК и Оздоев

Более результативно сезон складывается у другого российского футболиста Магомеда Оздоева: 31-летний экс-полузащитник «Локомотива» и «Зенит» перешел в ПАОК год назад, и в текущем сезоне он уже забил по мячу в еврокубках и суперлиге.

Победа над «Волосом» позволила действующему чемпиону Греции захватить лидерство в лиге — 13 очков после пяти туров. Добавим, что на ближайшей неделе ПАОК стартует на общем этапе Лиги Европы: его первый соперник — «Галатасарай».