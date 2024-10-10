Одноклубник Лодыгина найден мертвым в бассейне. Еще весной он играл в АПЛ

Трагедия Джорджа Болдока.

Ужасная трагедия произошла в Греции. Защитник национальной команды и «Панатинаикоса» Джордж Болдок был найден мертвым в бассейне своего дома. Спортсмену был всего 31 год.

Джордж Болдок и Константинос Цимикас. Фото Global Look Press

Что случилось

Болдока нашли в бассейне дома, который он снимал в городе Глифада неподалеку от Афин. По информации греческих СМИ, первой забила тревогу его жена, которая вместе с ребенком проживает в Англии — сам Болдок родом из городка Бакингем с населением чуть больше 10 тысяч человек.

Супруга не могла выйти на связь с Джорджем с самого утра, после чего обратилась за помощью к другу футболиста. Тот связался с хозяином дома, который снимал в Греции Болдок. Мужчина поехал на место, чтобы проведать игрока, и обнаружил его без сознания в бассейне, после чего мгновенно вызвал скорую помощь. Врачи констатировали смерть.

Сообщается, что рядом с Болдоком обнаружена бутылка водки, но неизвестно, пил ли ее футболист. На его теле нет никаких повреждений. В ближайшее время будет проведено вскрытие и токсикологическая экспертиза. На месте также работают криминалисты.

Где играл Болдок

Джордж летом в качестве свободного агента перешел из «Шеффилд Юнайтед» в «Панатинаикос», за который выступает россиянин Юрий Лодыгин. В составе «клинков» правый защитник в прошлом сезоне провел 13 матчей в АПЛ, всего в клубе он находился восемь лет и в общей сложности отыграл 219 матчей во всех турнирах. Болдок — воспитанник «МК Донс», цвета которого он защищал в 125 матчах.

Джордж Болдок (справа) против Кристиана Пулишича. Фото Global Look Press

Футболист имел греческие корни по линии отца, благодаря чему получил греческое гражданство и в июне 2022-го дебютировал за национальную команду. Всего он провел 12 матчей за Грецию, но не попал в состав сборной на предстоящую международную паузу. Сам Болдок в 2020-м признавался, что не знает греческого языка, но хотел бы выступать за эту страну.