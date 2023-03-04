Чалханоглу подпишет с «Интером» контракт до 2026 года с зарплатой 6 миллионов евро

Стали известны подробности нового контракта полузащитника Хакана Чалханоглу с «Интером».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 29-летний турок подпишет соглашение до 2026 года с зарплатой 5,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы в размере 500 тысяч евро.

Ранее игрок говорил, что продлит контракт с клубом.

Действующее соглашение полузащитника истекает в 2024 году. Он играет за «Интер» с 2021 года.

В текущем сезона на счету Чалханоглу 32 матча за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.