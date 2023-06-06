33-летний Начо продлит контракт с «Реалом» до 2024 года

Защитник «Реала» Начо продлит контракт с клубом до 2024 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 33-летним испанцем интересовался «Интер», но игрок сообщил «нерадзурри», что не присоединится к клубу.

Начо в этом сезоне провел за «Реал» 44 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с мадридцами истекает в конце июня этого года.

Также на это неделе «Реал» уведомит «Шахтер» о выкупе 19-летнего бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, который выступал за вторую команду «сливочных» на првах аренды.