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Италия

Сегодня, 21:26

Ибрагимович может возобновить профессиональную карьеру

Руслан Минаев
Златан Ибрагимович.
Фото Reuters
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Экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович допустил, что может возобновить профессиональную карьеру.

«Я не тороплюсь. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может быть, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере «Милана», — цитирует игрока Sport Mediaset.

41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

После завершения карьеры, Ибрагимович составил сборную из своих бывших одноклубников.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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