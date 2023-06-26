Ибрагимович может возобновить профессиональную карьеру

Экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович допустил, что может возобновить профессиональную карьеру.

«Я не тороплюсь. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может быть, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере «Милана», — цитирует игрока Sport Mediaset.

41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

После завершения карьеры, Ибрагимович составил сборную из своих бывших одноклубников.