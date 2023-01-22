Ибрагимович может завершить карьеру летом. «Милан» предложит ему роль амбассадора

22 января, 23:04
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить карьеру предстоящим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
41-летний швед может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, которые не позволят ему выступать на высоком уровне.
«Россонери» постараются сохранить его в клубе и подготовили для него роль амбассадора.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович до сих пор испытывает болевые ощущения в травмированном колене.
В текущем сезоне Ибрагимович не провел ни одного матча из-за восстановления после операции.
Прошлым летом швед подписал с миланцами соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2023 года.
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