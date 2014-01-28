Зеедорф хочет видеть в "Милане" Коэнтрау

25-летний левый защитник "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау попал в сферу интересов "Милана", информирует Marca. Сообщается, что итальянский клуб уже обратился к мадридцам с запросом об аренде футболиста до конца сезона. Инициатива о подписании контракта с игроком исходит от главного тренера "Милана" Кларенса Зеедорфа. Но его коллега из "Реала" Карло Анчелотти дал понять, что не готов расставаться с Коэнтрау. Однако стороны продолжают переговоры. В текущем сезоне португалец провел всего 4 матча в чемпионате Испании.