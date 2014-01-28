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Италия

28 января 2014, 10:34

Зеедорф хочет видеть в "Милане" Коэнтрау

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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25-летний левый защитник "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау попал в сферу интересов "Милана", информирует Marca. Сообщается, что итальянский клуб уже обратился к мадридцам с запросом об аренде футболиста до конца сезона. Инициатива о подписании контракта с игроком исходит от главного тренера "Милана" Кларенса Зеедорфа. Но его коллега из "Реала" Карло Анчелотти дал понять, что не готов расставаться с Коэнтрау. Однако стороны продолжают переговоры. В текущем сезоне португалец провел всего 4 матча в чемпионате Испании.

ФК Милан
ФК Реал
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