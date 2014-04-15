Себастьян Джовинко: "Скудетто еще не завоевано"

Нападающий "Ювентуса" Себастьян Джовинко, ставший автором гола в матче 33-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (2:0), выразил удовлетворение результатом встречи, однако при этом подчеркнул, что пока рано говорить о победе в чемпионате Италии.

– Я давненько не забивал и очень рад, что это случилось, – приводит Tmw слова Джовинко. – Надеюсь продолжать в том же духе. Скудетто? Мы не должны противоречить нашему тренеру (смеется). Эта победа очень важна, но чемпионство еще не завоевано.