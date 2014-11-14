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Италия

14 ноября 2014, 03:24

Кингсли Коман: "Я не намного уступаю Тевесу и Льоренте"

Егор ПОЗДНЯКОВ
Корреспондент
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Полузащитник "Ювентуса" Кингсли Коман заявил, что не беспокоится из-за редких появлений на поле и терпеливо ждет шанса проявить себя. Также 18-летний футболист, перебравшийся в Турин минувшим летом из "ПСЖ" на правах свободного агента, отметил, что его цель – принять участие в 15-20 матчах в этом сезоне. На данный момент в активе француза одна голевая передача в пяти встречах за "Старую синьору".

– Действительно, в последнее время я нечасто играл, но не вижу поводов для беспокойства, – цитирует L'Equipe Комана. – Прекрасно понимал, что такая ситуация может возникнуть. Я выкладываюсь на тренировках, мне нужно всего 15 минут в матче, чтобы проявить себя. Мой контракт с "Ювентусом" рассчитан на пять лет, и ближайшая цель – принять участие в 15-20 играх в сезоне. Тевес, Льоренте и другие нападающие нашей команды – очень хорошие игроки. У них есть опыт выступлений на самом высоком уровне. Но на тренировках я не чувствую, что сильно им уступаю.

 

Карлос Тевес
Кингсли Коман
Фернандо Льоренте
ФК Ювентус
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