Пауло Дибала: "Ювентус" должен продолжать в том же духе"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, ставший автором гола в матче 16-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (3:1), выразил удовлетворение результатом встречи. Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 30 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

– Мы пропустили гол в самом начале, но сумели отлично выйти из этой неприятной ситуации, – приводит Tmw слова Дибала. – Хорошо, что удалось сравнять счет так быстро. Шесть побед кряду? Нужно продолжать в том же духе. "Ювентус" не должен разбрасывать очки на ветер.