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Италия

24 апреля 2016, 20:52

Томмази раскритиковал чемпионат Италии из-за матча "Интер" - "Удинезе"

Зураб ТОДУА
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Президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази остался недоволен рекордом, который установили "Интер" и "Удинезе" в очном поединке 35-го тура чемпионата страны. В матче, который завершился со счетом 3:1 в пользу "нерадзурри", впервые в истории серии A в стартовых составах команд не оказалось ни одного итальянца.

– Учитывая то, что я представляю организацию, которая защищает права в том числе и итальянских игроков, мне очевидно, что внутри чемпионата у нас не хорошие правила, – цитирует Calciomercato Томмази. – Что я могу сказать? Нас не услышали в федерации футбола, когда мы призывали ввести правило, которое обязывало бы клубы давать больше игровой практики молодым игрокам. Имеющиеся правила серии A необходимо менять.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
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