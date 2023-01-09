Абрахам чувствовал, что забьет со штрафного в добавленное время матча с «Миланом»

Нападающий «Ромм» Тэмми Абрахам прокомментировал ничью с «Миланом» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Италии. «Россонери» уверенно вели со счетом 2:0 до 87 минуты, а затем пропустили два мяча.

«Мы знаем, что играть на «Сан-Сиро» трудно, нам нужно было набраться терпения, поскольку «Милан» хорошо защищается и хорошо атакует. Не знаю, что это было, но перед штрафным ударом в добавленное время я говорил сам с собой, и почувствовал, что забью. Матич пробил головой, вратарь отразил удар, мяч отскочил ко мне, и, слава богу, я оказался в нужном месте», — цитирует Football Italia Абрахама.

«Милан» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на шестой строчке — 31 очко.