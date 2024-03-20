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Италия

20 марта, 00:25

Ачерби утверждает, что не оскорблял Жезуса на расистской почве

Евгений Козинов
Корреспондент
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Во вторник представитель «Интера» встретился с защитником команды Франческо Ачерби, написал в Twitter журналист Даниэле Витьелло.

«Игрок подтвердил, что в его высказываниях в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса не было расистского или дискриминационного подтекста. Клуб не будет делать никаких заявлений и теперь ждет, пока прокуратура вынесет решение о том, что произойдет в ближайшие несколько дней», — написал Витьелло.

Инцидент произошел 17 марта во время игры 29-го тура серии А между «Интером» и «Наполи» (1:1). Игрок неаполитанского клуба Жуан Жезус пожаловался главному арбитру встречи на оскорбления со стороны футболиста сборной Италии. После матча бразилец рассказал обо всем журналистам. Защитник неаполитанцев добавил, что Ачерби принес свои извинения.

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