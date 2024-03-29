Ачерби: «Нельзя в разгаре игры называть человека расистом за непонятое слово»

Защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал расистский скандал в чемпионате Италии с его участием.

17 марта во время игры 29-го тура серии А между «Интером» и «Наполи» (1:1) Жуан Жезус пожаловался главному арбитру встречи на расистские оскорбления со стороны Ачерби. Однако позже спортивный судья оправдал игрока миланской команды по делу о расизме из-за отсутствия доказательств.

«Нельзя в разгаре игры называть человека расистом за непонятое слово и нельзя продолжать это делать даже после того, как меня оправдали. На поле не было расизма, и я не расист: моим кумиром был Джордж Веа. Когда у меня обнаружили опухоль, он неожиданно позвонил мне, что очень радует меня до сих пор. Расизм, к сожалению, серьезная вещь, а не предполагаемое оскорбление. Если бы арбитру пришлось записывать все, что он слышит, он бы бегал с рюкзаком. Но это остается на поле, иначе осуждать надо было бы все, включая оскорбления в адрес сербов, итальянцев, матерей», — цитирует Ачерби Corriere della Sera.

До этого Ачерби утверждал, что использовал слово «черный» в отношении Жезуса, но не в уничижительном смысле.