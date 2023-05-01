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Италия

Сегодня, 08:36

Адани сравнил Индзаги с Кройфом

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Эмполи» Даниэле Адани сравнил Массимиллиано Аллегри и Симоне Индзаги после полуфинального матча Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» (1:0).

«Аллегри никакой, «Интер» мог выиграть со счетом 4:0. Если сравнивать с Аллегри, то Симоне Индзаги просто Кройф», — цитирует Адани итальянское новостное агентство ITASportPress.

Йохан Кройф в роли тренера выиграл Кубок обладателей кубков сезона-1986/87 с «Аяксом» и Кубок европейских чемпионов-1991/92 с «Барселоной». Во главе сине-гранатовых специалист также побеждал в Суперкубке УЕФА и четырежды становился чемпионом Испании.

Йохан Кройф
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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