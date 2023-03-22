Рабьо: «Если бы не эти 15 очков, «Ювентус» бы точно квалифицировался в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мнением о том, что его команду лишили 15 очков в турнирной таблице.

«Если бы не эти 15 очков, мы бы точно квалифицировались в Лигу чемпионов. Честно говоря, то, как мы сейчас выступаем, и учитывая силу этой группы, мы можем квалифицироваться даже с учетом штрафа. Я верю в это. Если нам удастся выиграть Лигу Европы, то квалификация будет автоматической», — приводит слова Рабьо Tuttosport.

«Ювентус» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, имея на счету 41 очко.