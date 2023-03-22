0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:15

Рабьо: «Если бы не эти 15 очков, «Ювентус» бы точно квалифицировался в Лигу чемпионов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мнением о том, что его команду лишили 15 очков в турнирной таблице.

«Если бы не эти 15 очков, мы бы точно квалифицировались в Лигу чемпионов. Честно говоря, то, как мы сейчас выступаем, и учитывая силу этой группы, мы можем квалифицироваться даже с учетом штрафа. Я верю в это. Если нам удастся выиграть Лигу Европы, то квалификация будет автоматической», — приводит слова Рабьо Tuttosport.

«Ювентус» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, имея на счету 41 очко.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

Источник: Tuttosport
Адриен Рабьо
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рабьо допустил, что может остаться в «Ювентусе»

«Милан» может продать Леау летом, если не договорится с игроком о новом контракте