Рабьо: «Мне нравился «Ливерпуль». Игра Джеррарда заставляла меня мечтать»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо признался, что является поклонником «Ливерпуля», за который играл один из его любимых футболистов Стивен Джеррард.

«Мне очень нравился «Ливерпуль», потому что я немного фанател от Стивена Джеррарда, игра которого заставляла меня мечтать... И поэтому я следил за «Ливерпулем». Другим моим идолом был Зинедин Зидан», — приводит слова Рабьо Tuttosport.

В текущем сезоне Рабьо сыграл за «Ювентус» 33 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.