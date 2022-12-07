Адвокаты Роналду не получили доступ к документам о расследовании финансовых махинаций «Ювентуса»

Адвокаты бывшего нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду запросили документы о расследовании финансовых махинациях туринского клуба, однако получили отказ, сообщает Football Italia.

«Ювентус» должен португальскому форварду 19,9 миллиона евро. Роналду согласился заморозить зарплату на четыре месяца в 2020 году, во время пандемии коронавируса.

На прошлой неделе «Ювентус» опубликовал пересмотренный сводный финансовый отчет, но долг перед Роналду в нем не фигурирует.

В конце 2022 года совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку. Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета. Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.