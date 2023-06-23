Агент Кокорина: «Александр начнет сборы с «Фиорентиной»

Агент Александра Кокорина Тимофей Бердышев ответил на вопрос «СЭ» о будущем нападающего.

«Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет. Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию», — сказал Бердышев «СЭ».

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.