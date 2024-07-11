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Агент Миранчука: «Алексей с 9 июля в составе «Аталанты» и готовится к сезону»

Руслан Минаев
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Вадим Шпинев, представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны клуба МЛС «Атланты Юнайтед».

«Алексей уже с 9 июля находится в составе «Аталанты» и готовится к старту сезона. Начнет Миранчук сезон в Италии или США? Сейчас рассказывают много сказок про «Атланту». Я об этом ничего не знаю», — цитирует Шпинева Sport24.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что североамериканский клуб предложил за Миранчука 11 миллионов.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Вадим Шпинев
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