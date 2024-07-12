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Агент Алексея Миранчука — о сообщениях инсайдеров: «Скажу литературным языком — никаких романов я не читаю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал пост известного инсайдера Фабрицио Романо о том, что спортивный директор «Атланты Юнайтед» прилетел в Бергамо для согласования трансфера россиянина.

«Он написал, что спортдиректор «Атланты» уже прилетел в Бергамо? Я не работаю в билетных кассах, поэтому не могу подтвердить эту информацию. Романо написал, что сделка может составить 15 миллионов евро? Скажу литературным языком — никаких романов я не читаю», — цитирует «РБ Спорт» Шпинева.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он провел 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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