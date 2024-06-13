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Сегодня, 18:37

Агент Алексея Миранчука прокомментировал информацию о возможной продаже игрока

Виктория Кравченко
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о возможной продаже футболиста. Сообщалось, что россиянина может купить «Кальяри». «Аталанта» просит за игрока не менее 10 миллионов евро.

«Информация о готовности «Аталанты» продать Алексея за 10 млн евро — это неправда», — сказал Шпинев Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что в трансфере Миранчука заинтересованы президент красно-синих и спортивный директор клуба.

В минувшем сезоне россиянин провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Контракт Миранчука рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-miranchuka-nazval-nepravdoi-informaciyu-o-gotovnosti-atalanty-prodat-rossiyanina-372442/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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