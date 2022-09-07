Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

7 сентября, 15:29

Агент — о травме Миранчука: «Леша готовится побеждать вместе с «Торино»

Агент Алексея Миранчука рассказал о восстановлении футболиста
Антон Иванов

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал «СЭ» о восстановлении игрока.

«Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти сказал, что Миранчук присоединится к команде после матча сборных в конце сентября. Настрой у него отличный, боевой! Ничего страшного не произошло, травмы случаются у всех. Леша и преодолевает, и готовится побеждать вместе с «Торино». Надеемся, что все будет замечательно!» — сказал Шпинев «СЭ».

Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды до конца сезона. 26-летний полузащитник пропустил матч с «Лацио» (0:0) из-за повреждения.

Алексей Миранчук
ФК Торино
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Погба перенес успешную операцию на мениске

Тренер Колыванов считает, что Кварацхелия в будущем может перейти в «Реал»