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Италия

Сегодня, 21:14

Агент Миранчука — об интересе «Вероны»: «Мы не должны комментировать слухи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент полузащитника «Аталанты «Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию об интересе «Вероны».

«Мы сейчас не должны комментировать слухи и выдавать все в прессу. То, что сейчас пишут журналисты, мы не должны раздувать. У нас есть договоренность внутри агентства сохранять тишину», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Верона
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