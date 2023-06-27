Агент Миранчука — об интересе «Вероны»: «Мы не должны комментировать слухи»

Агент полузащитника «Аталанты «Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию об интересе «Вероны».

«Мы сейчас не должны комментировать слухи и выдавать все в прессу. То, что сейчас пишут журналисты, мы не должны раздувать. У нас есть договоренность внутри агентства сохранять тишину», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.