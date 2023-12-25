Агент Барбоза не хочет, чтобы Миранчук возвращался в РПЛ

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Спортивный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном возвращении в РПЛ полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Важно, чтобы он оставался играть в Италии. Если у Алексея пока нет нужного количества игрового времени, то он может перейти в какую-нибудь другую команду Серии А. В нем заинтересовано много итальянских команд. Если он приедет в Россию, то ему будет тяжело возвратиться в Европу», — цитирует агента Metaratings.ru.
В текущем сезоне на счету Миранчука 12 матчей во всех турнирах, 1 гол и 2 голевые передачи. Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.