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Италия

Сегодня, 07:26

Агент Барбоза не хочет, чтобы Миранчук возвращался в РПЛ

Руслан Минаев
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Спортивный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном возвращении в РПЛ полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Важно, чтобы он оставался играть в Италии. Если у Алексея пока нет нужного количества игрового времени, то он может перейти в какую-нибудь другую команду Серии А. В нем заинтересовано много итальянских команд. Если он приедет в Россию, то ему будет тяжело возвратиться в Европу», — цитирует агента Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Миранчука 12 матчей во всех турнирах, 1 гол и 2 голевые передачи. Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Паулу Барбоза
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