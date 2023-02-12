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Италия

Сегодня, 19:56

Агент Бийола заявил, что английский клуб предложил за футболиста 25 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Яка Бийол.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал об интересе к Яке Бийолу со стороны топ-клубов.

«Мы разговариваем с одним клубом английской Премьер-лиги, они предлагают за Яку 25 миллионов евро со всеми бонусами. Мы ответили, что лучше будет подождать до лета, но его просматривают и другие топ-клубы из Англии, Германии. Мы никуда не спешим, Бийол отлично чувствует себя в «Удинезе». Вернулся ли бы он, если бы российский клуб предложил 25 миллионов евро? А какой клуб сейчас может заплатить 25 миллионов? Возможно, только «Зенит», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

23-летний словенец выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.

В нынешнем сезоне Бийол провел за «Удинезе» 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-anglijskij-klub-predlozhil-za-yaku-25-millionov-evro/
Яка Бийол
Футбол
ФК Удинезе
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