Агент Бийола заявил, что английский клуб предложил за футболиста 25 миллионов евро

Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал об интересе к Яке Бийолу со стороны топ-клубов.

«Мы разговариваем с одним клубом английской Премьер-лиги, они предлагают за Яку 25 миллионов евро со всеми бонусами. Мы ответили, что лучше будет подождать до лета, но его просматривают и другие топ-клубы из Англии, Германии. Мы никуда не спешим, Бийол отлично чувствует себя в «Удинезе». Вернулся ли бы он, если бы российский клуб предложил 25 миллионов евро? А какой клуб сейчас может заплатить 25 миллионов? Возможно, только «Зенит», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

23-летний словенец выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.

В нынешнем сезоне Бийол провел за «Удинезе» 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.