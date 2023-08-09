Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:12

Агент Бийола заявил, что будущее футболиста определит «Удинезе»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент Роберт Чибеж ответил на вопрос, как обстоит ситуация с будущим словенского футболиста Яки Бийола.

«Яка по-прежнему является игроком «Удинезе», он один из капитанов команды. К нему есть определенный интерес, но пока мы не знаем, что может случиться завтра. Есть шанс, что он останется в «Удинезе», как есть шанс на то, что он уйдет. У него есть опции, но в «Удинезе» должны решить, хотят ли они его сохранить или отпустить», — приводит «РБ Спорт» слова Чибежа.

Бийол перешел в «Удинезе» в 2022 году за 4 миллиона евро. Ранее он выступал за «Ганновер» и ЦСКА, в составе которого стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-k-yake-est-interes-no-ego-budushhee-opredelit-udineze/
Футбол
ФК Удинезе
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
9 августа исполняется 59 лет олимпийскому чемпиону Юрию Хмылеву
Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзанетти — о Лукаку: «Мы ожидали другого поведения после всего, что «Интер» сделал для него»

Агент: «Не могу оценивать вероятность того, где Кокорин начнет сезон, но он сейчас в «Фиорентине»