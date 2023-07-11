Агент Бийола заявил, что по футболисту пока нет предложений

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Футбольный агент Роберт Чибеж заявил, что пока предложений по Яке Бийолу не поступало.
«По Яке пока нет ни одного предложения. Ждем августа, когда трансферный рынок активизируется, там уже что-то может появиться», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».
В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Бийолу со стороны ряда клубов, включая команд чемпионата Англии.
В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 33 матча в составе «Удинезе», забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.