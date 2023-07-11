Агент Бийола заявил, что по футболисту пока нет предложений

Футбольный агент Роберт Чибеж заявил, что пока предложений по Яке Бийолу не поступало.

«По Яке пока нет ни одного предложения. Ждем августа, когда трансферный рынок активизируется, там уже что-то может появиться», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Бийолу со стороны ряда клубов, включая команд чемпионата Англии.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 33 матча в составе «Удинезе», забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.