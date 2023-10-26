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Италия

26 октября, 08:52

Агент Доннаруммы заявил, что вратарь покинул «Милан» по вине клуба

Виктория Кравченко
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Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола считает, что игрок покинул «Милан» в 2021 году по вине клуба.

«Мальдини сказал ему, что они уже купил Меньяна. Джиджио никогда не собирался уходить бесплатно. «Ювентус» интересовался им и предлагал обмен или деньги», — цитирует Райолу инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Вратарь является воспитанником итальянского клуба. Он играл за «Милан» с 2015 по 2021 год, а затем стал игроком парижской команды. Всего за миланцев он провел 251 матч, пропустил 265 голов и 88 игр отстоял на «на ноль».

Джанлуиджи Доннарумма
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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