Агент Дзаньоло рассказал о переговорах по новому контракту игрока с «Ромой»

Клаудио Вигорелли, агент нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло рассказал о ситуации с переговорами по новому контракту с футболистом.

«В этом плане все безоблачно. У нас был отличный разговор с руководством клуба, и мы договорились, что обсудим контракт в будущем, когда в «Роме» посчитают, что настал нужный момент», — приводит Gazzetta dello Sport слова Вигорелли.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 14 матчах за «Рому».

Нынешний контракт 23-летнего итальянца действует до конца июня 2024 года. К футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».