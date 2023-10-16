Агент Фаджоли заявил, что Николо страдает лудоманией и пройдет курс лечения

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Агент полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, почему футболист начал играть на ставках. Он также добавил, что его клиент пройдет соответствующий курс лечения.
«Эта проблема возникла еще до того, как я стал его агентом. Мы стали сотрудничать летом и, несмотря на сложившуюся ситуацию, приняли решение не отказываться от игрока», — цитирует агента Фаджоли журналист Николо Скира в соцсети X.
Ранее сам хавбек признался, что делал ставки на футбол. Он заявил, что зависим от ставок и с юных лет играет в покер.
Кроме того, сообщалось, что в ставках обвиняются Николо Фаджоли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл») и Николо Дзаньоло («Астон Вилла). Также в сети появился предполагаемый список всех футболистов, которые делали незаконные ставки.