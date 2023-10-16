Агент Фаджоли заявил, что Николо страдает лудоманией и пройдет курс лечения

Агент полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, почему футболист начал играть на ставках. Он также добавил, что его клиент пройдет соответствующий курс лечения.

«Эта проблема возникла еще до того, как я стал его агентом. Мы стали сотрудничать летом и, несмотря на сложившуюся ситуацию, приняли решение не отказываться от игрока», — цитирует агента Фаджоли журналист Николо Скира в соцсети X.

Ранее сам хавбек признался, что делал ставки на футбол. Он заявил, что зависим от ставок и с юных лет играет в покер.