Агент Гюнтера заявил, что его клиент летом перейдет в «Спартак»

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, сообщил, что его клиент летом перейдет в «Спартак».

— Поступало ли конкретное предложение по Гюнтеру, приезжает ли он летом в Россию?

— Да.

— Это «Локомотив», о котором раньше шла речь?

— Нет, «Спартак». Его хочет главный тренер, — цитирует Акана «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний защитник на правах аренды выступает за «Сампдорию». На его счету 20 матчей в серии А, один гол и одна результативная передача. Ранее Гюнтер выступал за «Дженоа», «Галатасарай» и дортмундскую «Боруссию». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.