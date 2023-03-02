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Италия

Сегодня, 13:06

Агент Кварацхелии: «Хвича не перейдет ни в один другой итальянский клуб. За границей он любит «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем игрока.

«Хвиче все нравится в «Наполи» и на данный момент нет никаких переговоров с другими клубами. Он не перейдет ни в один итальянский клуб. Я говорил с Хвичем, и он признался мне: «Мамука, я не буду играть ни за какую другую итальянскую команду, кроме «Наполи». Но я не знаю, что будет через 10-15 лет, может быть, «Интер» позвонит ему, и он захочет перейти туда, но на сегодняшний день он не хочет. В Италии для него есть только «Наполи», — приводит слова Джугели Tuttomercatoweb.

Также агент рассказал о любимой команде грузинского игрока.

«Его отец и я болеем за «Барселону», но Квара любит «Реал». Если бы я увидел его в футболке «Барсы», я был бы очень счастлив, но он болеет за Мадрид», — сказал Мамука.

В текущем сезоне Хвича провел 26 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 16 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Tuttomercatoweb
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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