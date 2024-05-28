Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:41

Агент Кварацхелии: «Интерес «ПСЖ» к Хвиче есть, но все зависит от решения «Наполи»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ».

«Информация об интересе из Саудовской Аравии к Кварацхелии не соответствует действительности. Интерес и предложение от «ПСЖ» к игроку есть, но все зависит от решения «Наполи» и его президента», — заявил Джугели.

Ранее сообщалось, что французский клуб готов заплатить за Кварацхелию 100 миллионов евро.

Кварахцелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 44 матча, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач. Контракт 23-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

В разные годы своей карьеры Кварахцелия также играл за «Динамо» Батуми, «Рустави», «Рубин» и московский «Локомотив».

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/psg-kvaratskhelia-offerta-agente-conferma-napoli
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Читайте также
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кварацхелию раскритиковали в Италии за матч 38-го тура серии А с «Лечче»