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Агент Кварацхелии: «Если в «Наполи» скажут, что надо остаться, Хвича будет играть дальше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал будущее игрока.

В июне Джугели заявил, что хочет ухода своего клиента из «Наполи».

«У Хвичи есть очень много предложений, но это касается президента клуба. Если они сочтут нужным его продать, они продадут. Если они скажут, что надо остаться, контракт есть контракт, будет играть дальше», — сказал Джугели в интервью на YouTube-канале Nobel.

23-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: Youtube-канал Nobel
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