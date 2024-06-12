Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:46

Агент Алексея Миранчука отреагировал на интерес «Кальяри» к полузащитнику

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Кальяри» к футболисту.

Ранее об этом сообщило издание Sportitalia.

«Мы не хотим комментировать слухи. Есть официальный источник — аккаунт клуба, если там написано, что мы подписали какого-то игрока на такой-то срок, то тогда можно об этом говорить. А то, что печатают зарубежные СМИ... Не будем на это обращать внимание», — сказал Шпинев «СЭ».

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Кальяри
0
Читайте также
Фанаты «Валенсии» получили по 8 месяцев тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса
В группе С Евро-2024 сыграют Англия, Дания, Словения и Сербия
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и сезон-2023/24
Миранчук оценил свою игру за «Аталанту» в прошедшем сезоне
Миранчук назвал победу в Лиге Европы главным трофеем в карьере
Бывший спортивный директор «Аталанты» Спаньоло: «Зачем Миранчуку уходить из клуба?»
Агент Алексея Миранчука назвал слухами интерес со стороны «Болоньи»
В «Болонье» отреагировали на возможный переход Миранчука
Источник: Алексей Миранчук может перейти в «Болонью»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Кальяри» хочет приобрести Алексея Миранчука

Романо: «Милан» подпишет с Фонсекой контракт на два года