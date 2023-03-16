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Италия

Сегодня, 00:30

Влашич приступил к тренировкам в общей группе

Галина Глазко
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Агент игрока «Торина» Николы Влашича Тончи Мартич рассказал о самочувствии футболиста, который восстанавливается после травмы.

«Никола чувствует себя намного лучше, и уже приступил к работе в общей группе. Я надеюсь, к следующей игре он будет доступен», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

Текущий сезон Влашич проводит в аренде в «Торино». Права на 25-летнего хорватского полузащитника принадлежат «Вест Хэму». «Быки» получили право приоритетного выкупа Николы по окончании сезона. В февраля он выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия.

В сезоне-2022/23 серии А Влашич провел за «Торино» 22 матча, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vlashich-vernulsya-v-obshhuyu-gruppu-nadeyus-k-igre-s-napoli-on-budet-dostupen/
Никола Влашич
ФК Торино
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