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Италия

Сегодня, 16:48

Агент Кокорина высказался о будущем футболиста в «Фиорентине»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тимофей Бердышев, агент 32-летнего российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о будущем футболиста в итальянской команде.

«Александр на сборах с «Фиорентиной», работает с командой. Настроение рабочее, отличное. Все хорошо. Возвращение в «Арис»? После сборов с «Фиорентиной» будет понимание. Если «Фиорентина» рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтет остаться в клубе и играть. Если нам «Фиорентина» скажет, что мы не будем получать довольно большого игрового времени, после этого мы начнем какие-то обсуждения. На сегодняшний день Александр — игрок «Фиорентины», который тренируется с «Фиорентиной», с которой у него контракт», — приводит слова Бердышева Metaratings.ru.

Ранее Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины». Прошлый сезон форвард провел на правах аренды в кипрском «Арисе». Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-berdyshev-esli-fiorentina-rasschityvaet-na-kokorina-kak-na-boevuyu-edinicu-to-sasha-predpochtyot-ostatsya-266764/
Александр Кокорин
Футбол
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