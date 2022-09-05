Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

5 сентября, 19:10

Агент Кварцхелии рассказал, что полузащитник мог оказаться в «Ювентусе»

Иван Шитик
Корреспондент

Агент Дженнаро Ди Нардо, который принимал участие в переходе полузащитника Хвичи Кварцхелии в «Наполи», рассказал, что грузинский вингер мог оказаться в «Ювентусе».

«На игрока обратил внимание еще бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи. Переговоры находились в продвинутой стадии. Но выбор «Наполи» был более оправдан с точки зрения карьеры молодого игрока», — приводит слова агента Corriere dello Sport со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

21-летний Хвица Кварацхелия забил четыре мяча в пяти сыгранных турах чемпионата Италии — грузин занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

Кварацхелия стал игроком «Наполи» этим летом. Ранее он выступал за казанский «Рубин».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Ювентус
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бывший защитник «Спартака» Максимович может оказаться в «Роме»

Нападающий Леау хочет получить пятикратное увеличение зарплаты по новому контракту с «Миланом»