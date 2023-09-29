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Агент Лаутаро Мартинеса: «Мы собираемся обсудить с «Интером» новый контракт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алехандро Каманьо, представляющий интересы нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался о будущем игрока.

«Он получил несколько предложений... но Лаутаро всегда говорит мне: «Интер», и только «Интер». Он испытывает особые чувства к клубу и болельщикам. Он любит «Интер», команду. Мы собираемся обсудить новый контракт, ощущения отличные», — приводит слова Каманьо инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний аргентинец играет за «Интер» с 2018 года, действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Мартинес сыграл за команду 7 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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