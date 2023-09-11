Агент Лукаку рассказал о сложностях переговоров по переходу игрока

Себастьен Ледур, представляющий интересы бельгийского нападающего «Ромы» Ромелу Лукаку, поделился сложностями по переходу своего клиента в новый клуб.

«Обсуждать аренду в начале летнего трансферного окна было невозможно. В первую очередь владельцы «Челси» искали окончательное решение, хотели продать футболиста. И настоящие перемены в переговорах произошли после того, как на международный рынок вышли клубы из Саудовской Аравии. Они установили, настолько высокую планку с точки зрения сумм, которые предлагались европейским клубам и «Челси» в частности, что другим командам из Европы стало крайне трудно их повторить. С одной стороны, клуб был готов продать игрока, а с другой — было желание получить максимальную сумму, и на ее выплату были способны, очевидно, только саудиты. А у Лукаку было очень четкое намерение остаться в Европе и принять участие в европейских соревнованиях», — приводит слова Ледура RTL.

30-летний бельгиец перешел в «Рому» на правах аренды до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел за команду 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач.