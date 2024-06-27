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Агент Мартинеса: «Нет шансов на переход Лаутаро в Саудовскую лигу, он остается в «Интере»

Сергей Разин
корреспондент
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Алехандро Камано, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в другой клуб.

«Нет шансов на переход в Саудовскую лигу, поскольку мы договорились о новом соглашении с «Интером». Договор заключен, он капитан команды и это для него главное», — приводит слова Камано журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Winwin.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Всего за миланскую команду он провел 282 матча во всех турнирах, забил 129 голов и отдал 43 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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