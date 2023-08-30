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Италия

Сегодня, 12:23

Агент Миранчука объяснил, почему Алексей не попадал в заявку «Аталанты» в этом сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему игрок не попадал в заявку команды в этом сезоне.

«На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение. Это не позволяло Леше заниматься с командой весь период сборов. Именно по этой причине он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи», — приводит слова агента «Чемпионат».

Также Шпинев сообщил, что 29 августа Миранчук прошел все тестирования и получил подтверждение того, что готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня, 30 августа, он приступит к тренировкам с командой без каких-либо ограничений.

27-летний россиянин не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров серии А против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).

24 августа появилась информация, что «Торино» хочет снова арендовать Миранчука.

Источник: Чемпионат
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
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 Монца 2 1 0 1 2-2 3
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1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 - : -
1.09 21:45
Рома – Милан
 - : -
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
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