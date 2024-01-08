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Италия

Сегодня, 13:00

Агент Миранчука: «Алексей пользуется доверием тренера»

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника в матче против «Ромы» (1:1) в 19-м туре итальянской серии А.

28-летний россиянин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса.

«Миранчук пользуется доверием тренера, администрации и просто выполняет свою работу. Мы знаем, что Алексей умеет играть хорошо, у него прекрасное резюме в Италии. Сейчас он набирает форму. В очередной раз он получает прекрасную оценку. Вчера мы болели всей семьей — и дети, и супруга. Наверное, статистически «Рома» была ближе к победе, но результат мы видим. Миранчук играет, уверен в своих силах. Если тренер использует его как правого нападающего — ради бога, ему виднее. Он видит, как тренируется футболист, доверяет ему», — сказал Шпинев «СЭ».

В текущем сезоне в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за «Аталанту». Полузащитник отмечался результативным действием в 5 из последних 7 матчей за бергамасков.

Алексей Миранчук и&nbsp;Тен Копмайнерс. Еще один классный матч Миранчука. Отдал голевой пас и помог «Аталанте» выстоять в гостях у «Ромы»

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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