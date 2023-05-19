Агент Миранчука ответил на вопрос о возвращении игрока в состав: «Пока болевые ощущения присутствуют»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил в вопрос корреспондента «СЭ» о самочувствии игрока.

«Все будет понятно только в день игры. Будет отталкиваться от самочувствия в день матча. Пока болевые ощущение присутствует. Больше добавить нечего», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.