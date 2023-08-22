Агент Миранчука призвал СМИ не раскачивать ситуацию вокруг будущего игрока

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, призвал СМИ не поднимать вопросы, связанные с будущим его клиента.

«Простите, но давайте пока по Леше не будем ничего говорить. Не могу ничего говорить и прошу не поднимать вопросы, связанные с Лешей, не качать, так скажем», — приводит слова Шпинева «Спорт День за Днем».

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.