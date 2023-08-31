Агент Миранчука рассказал, что игрок не покинет «Аталанту» после разговора с Гасперини

Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что футболист не планирует покидать команду. Он рассказал, что хавбек провел хороший разговор с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, во время которого специалист рассказал о шансах Миранчука проявить себя.

«Вчера, 30 августа, Алексей провел первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: «Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», — цитирует Шпинева «Чемпионат».

Миранчук играет в «Аталанте» с 2020 года. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.

В начале июля 27-летний хавбек вернулся в расположение «Аталанты». Однако он не попал в заявку бергамасков на матчи первых туров чемпионата Италии — против «Сассуоло» (2:0) и «Фрозиноне» (1:2).